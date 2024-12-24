Красный уровень: на Землю в ближайшее время может обрушиться геомагнитная буря

Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.

На Землю в ближайшее время может обрушиться геомагнитная буря. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Специалисты прогнозируют активность 25 декабря. Вероятность магнитной бури составляет 40%, а шторма — 20%. Скорее всего, колебания могут чувствоваться во второй половине дня. После 15 часов активность магнитного поля увеличится до четырех баллов.

Этот показатель уже считается красным уровнем возмущений. Колебания способны повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем. Кроме того, метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

К полуночи активность достигнет уже пяти баллов. При этом эксперты подчеркивают, что обстановка в геомагнитном поле Земли может измениться всего за несколько часов.

Прямую связь между солнечной активностью и самочувствием людей с научной точки зрения все еще не доказана. Но многие врачи рекомендуют людям с хроническими заболеваниями, гипертонией и тем, кто пережил инфаркт или инсульт, быть в эти периоды особенно осторожными. Следить за своим давлением, избегать стрессов и пить больше воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что астроном сделал неожиданное заявление о влиянии магнитных бурь.