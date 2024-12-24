Песков: разлив топлива в Черном море остается в центре внимания Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Для ликвидации последствий потребуется много времени, сил и средств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев; 5-tv.ru

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В Кремле назвали очень большим масштаб экологической катастрофы в Черном море. Ситуация с разливом топлива в результате крушения «Волгонефти» остается под контролем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Как отметил официальный представитель Кремля, для ликвидации последствий потребуется много времени, сил и средств.

«Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой», — отметил Песков.

На месте работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. О ходе работы Владимиру Путину, а также руководству администрации президента и правительства лично докладывает глава Минприроды Александр Козлов. Он также находится в Краснодарском крае.

Песков добавил, что пока введение федерального режима ЧС из-за случившегося не планируется.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство. К настоящему моменту в Керчи частично ликвидировали пятна мазута.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаружена затонувшая корма танкера «Волгонефть 212».

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