«Бог заботится обо мне»: дочь Снуп Догга смогла забеременеть после инсульта

Теперь главный приоритет в жизни Кори Бродус — грядущее материнство.

Единственная дочь рэпера Снуп Догга Кори Бродус, не так давно перенесшая инсульт, беременна. О своем самочувствии певица рассказала в беседе с E! News.

Кори Бродус много лет борется с волчанкой и недавно перенесла инсульт. Из-за этого врачи назвали ее беременность весьма рискованной. Однако пока состояние девушки оценивается положительно.

Бродус состоит в отношениях с Уэйном Дьюсом. Сейчас она на четвертом месяце. По словам Кори, ребенка они не планировали, но беременность делает ее невероятно счастливой.

«Бог заботится обо мне и о моем ребенке, и мы оба чувствуем себя прекрасно», — рассказала она.

Бродус держала новость о своем положении в секрете до гендер-пати. На вечеринке стал известен пол ребенка — у пары родится девочка. Снуп Догг безмерно рад тому, что скоро станет дедушкой, хотя дочь признается, что он больше хотел внука. А будущий отец с нетерпением ждет момента, когда сможет «окружить свою дочь всей любовью этого мира».

В январе прошлого года Бродус перенесла инсульт, а после восстанавливалась несколько недель. В конечном счете ей удалось встать на ноги, хоть и стоило это больших усилий.

«Мне всего 24, что я сделала, чтобы заслужить все это?» — писала она тогда в личном блоге в социальных сетях.

Снуп Догг полон гордости за свою дочь. Он рад, что Кори стойко проходит через все испытания, которые выпадают на ее пути. Рэпер отметил, что видит между своей дочерью и Уэйном Дьюсом сильную любовь.

Кори и Уэйн не женаты. Их приоритет — семья и забота о будущем ребенке. Пара считает, что свадебные хлопоты сейчас ни к месту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Снуп Догг заявил о желании выступить на коронации британского монарха Карла III.