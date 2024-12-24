Германия взяла политику на поставку Украине летального вооружения

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Посол РФ в ФРГ отметил, что отношения Москвы и Берлина деградировали.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Отношения Москвы и Берлина деградировали, и это вызывает сожаление, заявил «Известиям» посол России в Германии Сергей Нечаев. Он констатировал тот факт, что руководство Германии придерживается линии поставок Украине летательных вооружений, несмотря на то, что такая политика Берлину только вредит.

Дипломат отметил, что нынешние политические решения немецкого руководства бесследно пройти не могут.

«Когда в Курской области ездят танки с немецкими черными крестами, то вы, наверное, понимаете, что это вызывает вполне конкретные исторические параллели. И для нашего народа это весьма чувствительно. И забыть это будет довольно трудно, если вообще возможно. Что касается будущего, давайте попробуем остаться оптимистами. Ни Россия, ни Германия по окончании украинского кризиса из Европы не исчезнут. И какие-то отношения наверняка будем восстанавливать, но уже, видимо, на иной основе, с учетом исторического опыта», — заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

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