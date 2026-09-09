Apple представила первый iPhone раскладушку

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Новинка предлагается в двух цветах — белом и темно-синем.

Эпл представили первый айфон-раскладушку

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Компания Apple анонсировала свой первый складной смартфон — iPhone Duo.

Аппарат выполнен в формате так называемой книжки. В сложенном состоянии он представляет собой обычный полноценный телефон, а после раскрытия превращается в компактный планшет или даже настольный дисплей.

Новинка оснащена двойной камерой и будет предлагаться в двух расцветках — белой и темно-синей. Цена зависит от встроенной памяти: минимальная конфигурация на 256 ГБ стартует от 1999 долларов, версия на 512 ГБ обойдется примерно в 2199, терабайтовая — около 2599, а максимальная на 2 терабайта — порядка 3199.

Кроме того, на презентации показали более привычные для пользователей iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Они получили усовершенствованные камеры и более мощные чипы — производительность выросла на 40% относительно прошлого поколения и вдвое выше, чем у iPhone 16 Pro.

Цены на Pro-модели начинаются с 1199 и 1299 долларов соответственно. В палитре цветов — черный, серебристый, светло-голубой и вишневый.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто стал новой главой Apple и сменил Тима Кука.

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Apple представила первый iPhone раскладушку

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