«Решила в сонник не заглядывать»: Медведева рассказала о своих ночных кошмарах

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Медведева: снится кошмарный сон, как тело не слушается на соревнованиях

«Личный кошмар»: Медведева рассказала о ежемесячных страданиях

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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Без мистики не обошлось.

Знаменитая российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что каждый месяц ей снятся кошмары. Российскую спортсменку преследуют сны не только профессионального, но и достаточно мистического характера.

Первая группа плохих сновидений связанна с потерей координации и возможностью контролировать свое тело во время выступлений.

«Как будто у меня полная раскоординация, руки и ноги не слушаются, я в ужасе. Это мой личный сорт кошмаров. Подобные сны у меня бывают раз в месяц стабильно», — рассказала фигуристка.

Вторая группа снов более мистическая, но также сильно пугает молодую девушку. Видимо невозможность однозначно истолковать их, и сценическая деятельность сделали ее более мнительной.

«Недавно мне снилось, что на меня нападает огромная черепаха. Я решила в сонник не заглядывать, потому что мало ли что», — добавила Медведева.

В сонник она не заглянула, а зря. По одной из трактовок нападающая черепаха снится к возможностям реализации новых целей или исчезновению недоброжелателей. Потеря координации, по данным некоторых толкователей, в основном отражает наши внутренние переживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ.

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