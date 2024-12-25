Силы ПВО за ночь сбили почти 60 украинских дронов над территорией РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 59 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили почти 60 украинских дронов над территорией РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 декабря пресекли попытки армии Украины атаковать территорию РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего было уничтожено 59 дронов: 26 БПЛА сбито над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской. Также силы ПВО пресекли атаку одного беспилотника над акваторией Азовского моря.

Прежде сообщалось, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области. Это произошло 22 декабря. В результате обстрела оказались повреждены два частных дома в Грайворонском муниципальном округе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что больше 100 атак украинских БПЛА на Донецк сорвала система «Купол Донбасса». Боевики целились по мирным гражданам и инфраструктуре города.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:18
Команда: два оператора БПЛА подбили танк ВСУ на ореховском направлении
9:15
Взрыв бытового газа стал причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
9:13
Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
9:05
Об этом никто не думает: что нужно обязательно положить в новогоднюю аптечку
9:04
Холодец — враг сердец: кому категорически нельзя есть блюдо на Новый год
9:04
Гулькина судится с Суханкиной: что не поделили экс-солистки группы «Мираж»

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
В России начали фиксировать цены на картофель
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год