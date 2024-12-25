Силы ПВО за ночь сбили почти 60 украинских дронов над территорией РФ

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 59 украинских дронов над регионами России
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 декабря пресекли попытки армии Украины атаковать территорию РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
По данным ведомства, всего было уничтожено 59 дронов: 26 БПЛА сбито над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской. Также силы ПВО пресекли атаку одного беспилотника над акваторией Азовского моря.
Прежде сообщалось, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области. Это произошло 22 декабря. В результате обстрела оказались повреждены два частных дома в Грайворонском муниципальном округе.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что больше 100 атак украинских БПЛА на Донецк сорвала система «Купол Донбасса». Боевики целились по мирным гражданам и инфраструктуре города.
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