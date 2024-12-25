«Положительный результат»: почему Пашинян пропустит саммит лидеров стран СНГ

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Пашинян не приедет на саммит лидеров СНГ из-за заражения коронавирусом

«Положительный результат»: почему Пашинян пропустит саммит лидеров стран СНГ

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

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Прежде в Кремле заявляли, что на этой встрече в Петербурге ждут премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение не участвовать в саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в среду, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. Причиной стал положительный тест на COVID -19. Об этом Пашинян заявил в соцсетях.

«В понедельник, 23 декабря, у меня был положительный результат анализа на ковид. <…> Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — написал он.

Также есть вероятность, что Пашинян не сможет участвовать в заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 26 декабря. Решение по данному мероприятию будет принято до конца дня. Сейчас Пашинян работает в резиденции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашиняна ждут на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Армянского премьер-министра приглашал на саммит президент России Владимир Путин. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, повестка дня будет достаточно содержательной.

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