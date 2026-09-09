Путин: Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.

Президент также отметил популярность Вьетнама у российских туристов: в первой половине 2026 года страну посетили более 800 тыс. россиян.

В свою очередь президент Вьетнама То Лам сообщил, что республика планирует увеличить количество частных и чартерных рейсов в Россию.

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