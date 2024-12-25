«Уникальный курорт»: в Кремле объяснили выбор комплекса «Игора» для проведения саммита СНГ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Песков: Путину хотелось показать уникальный курорт «Игора» гостям саммита СНГ

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В среду, 25 декабря проходит встреча глав стран-членов Содружества Независимых Государств.

Президенту России Владимиру Путину хотелось показать уникальный всесезонный курорт «Игора», поэтому и было принято решение провести там саммит лидеров стран СНГ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Старается просто разные наши интересные места показывать в самом городе и за городом. Курорт действительно достаточно уникальный, комфортабельный. Конечно, президенту хотелось показать его гостям», — сказал он.

В беседе с журналистами Песков также заявил, что программы у саммита СНГ нет, потому что он является неформальным. Лидеры стран-членов содружества обменяются мнениями по актуальным вопросам. Данное мероприятия проводится ежегодно.

В среду, 25 декабря, в Ленинградской области проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. На него планировали в том числе приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако произошли непредвиденные обстоятельства. Так, Пашинян заболел коронавирусной инфекцией, поэтому поездку пришлось отменить.

Также пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился возле города Актау. Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой.

Ранее 5-tv.ru писал, что рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам 2024 года достигнет 4,7%. Это выше среднемировых значений.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
«Уникальный курорт»: в Кремле объяснили выбор комплекса «Игора» для проведения саммита СНГ
15:06
«Таких не было»: в Петербурге спустили на воду корабль «Николай Зубов»
15:01
Более 230 боевиков и танки: раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки
14:45
Родные пассажиров упавшего в Казахстане самолета собрались в аэропорту Грозного
14:33
Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь
14:31
Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год