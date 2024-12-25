Путин: рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам 2024 года достигнет 4,7%

Рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам 2024 года ожидается на уровне 4,7%, и это выше среднемирового значения. Об этом на саммите лидеров содружества заявил президент РФ Владимир Путин.

«За 10 месяцев промышленное производства уже увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%», — отметил президент.

Глава государства отметил, что импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами. Страны прочно укрепляют свой технологический суверенитет на мировой арене. Доля нацвалют в коммерческих сделках между странами международного объединения превышает 85%.

Путин также выразил уверенность, что СНГ будет и дальше работать над развитием стран, укреплением стабильности и безопасности. Сейчас содружество совместно работает над борьбой с преступностью, терроризмом и наркотрафиком.

