Путин: рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам 2024 года достигнет 4,7%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Это выше среднемировых значений.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Рост совокупного ВВП стран СНГ по итогам 2024 года ожидается на уровне 4,7%, и это выше среднемирового значения. Об этом на саммите лидеров содружества заявил президент РФ Владимир Путин.

«За 10 месяцев промышленное производства уже увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%», — отметил президент.

Глава государства отметил, что импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами. Страны прочно укрепляют свой технологический суверенитет на мировой арене. Доля нацвалют в коммерческих сделках между странами международного объединения превышает 85%.

Путин также выразил уверенность, что СНГ будет и дальше работать над развитием стран, укреплением стабильности и безопасности. Сейчас содружество совместно работает над борьбой с преступностью, терроризмом и наркотрафиком.

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