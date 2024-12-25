В Азербайджане объявлен день траура в связи с авиакатастрофой.

Первые кадры из самолета и снаружи после крушения воздушного судна вблизи города Актау в Казахстане публикует 5-tv.ru.

На ролике видно, как пассажиры после падения самолета пытаются встать. Воздушное судно при крушении перевернуло, поэтому и люди оказались «разбросаны» по борту.

Также показаны кадры с улицы. Их снял один из пассажиров, которому посчастливилось остаться невредимым. Снаружи находятся выжившие, а также приехавшие на место сотрудники оперативных служб.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. При этом, по предварительной информации, среди пассажиров было около 60 граждан России. В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

В результате крушения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране в связи с крушением самолета.