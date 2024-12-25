Опубликованы кадры из салона самолета за несколько мгновений до крушения в Актау

Появилось видео из салона самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение вблизи Актау. Запись 5-tv.ru предоставил пассажир.

На кадрах видно обстановку на борту самолета за несколько минут до падения. Над некоторыми сидениями свисают кислородные маски. Кроме того, можно увидеть повреждение салона, которое зафиксировал автор ролика.

Некоторые пассажиры покинули свои места — на борту началась небольшая паника. Как сообщили в аэропорту Грозного, проблемы случились сразу после вылета из Баку. Они были связаны с погодными условиями.

На данный момент причины трагедии устанавливаются. По предварительной версии, крушение произошло в результате столкновения со стаей птиц. Известно также, что перед падением члены экипажа подвали сигнал бедствия.

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно летело по маршруту из Баку в Грозный.

По данным агентства APA, на борту рухнувшего самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. При этом, по предварительной информации, среди пассажиров было около 60 граждан России.

В результате падения самолета возник пожар. К настоящему моменту огонь ликвидировали спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родные пассажиров упавшего в Казахстане самолета собрались в аэропорту Грозного.