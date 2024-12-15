«Просто куколка»: Бузова оценила внешность Погребняк после операций у Хайдарова
Ольга Бузова восхитилась внешностью Марии Погребняк после пластической операции
Фото: Telegram/Мария Погребняк/Mariapogas; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До этого мнением о результатах пластики поделились подписчики блогера.
Телеведущая и певица Ольга Бузова пришла в восторг от внешности блогера Марии Погребняк после пластических операций в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова.
В своем личном блоге Бузова опубликовала кадры встречи с Погребняк в ресторане, на которых буквально рассыпается в комплиментах в адрес подруги.
«Ну что за красавица, Маша. Просто куколка. Ты нереально выглядишь. Просто нереально», — восхитилась певица.
До этого Погребняк показала свой новый облик подписчикам. В своем блоге она опубликовала видео, в котором сравнила состояние до и после вмешательства. Знаменитости удалили так называемые малярные мешки (отложения жировой клетчатки — Прим. ред.) под глазами и уменьшили талию за счет ушивания диастаза.
В отличие от Бузовой поклонники блогера не были столь восхищены переменами в ее внешности. Они попросили звезду записать видео без косметики, чтобы получше оценить преображение и увидеть хоть какую-то разницу. Погребняк пообещала вскоре опубликовать такой ролик.
Ранее 5-tv.ru рассказал, ради чего мать четверых детей Погребняк решилась на пластику у скандально известного Хайдарова.
- 11 дек
- «Давайте будем честными»: Бородина раскритиковала песни Бузовой
- 6 дек
- Звездные капризы: какие безумные вещи артисты требуют на концертах
- 3 дек
- Бузова о чувствах к Майами: «Отношусь к этому как к чему-то очень священному»
- 1 дек
- «Оля, завязывай»: Айза уличила Бузову в попытке привлечь к себе внимание
- 30 нояб
- Бузова: «Как отказать Киркорову? Он проклянет!»
- 28 нояб
- «Она будет прекрасной мамой»: Олег Майами ответил на слухи про роман с Бузовой
- 28 нояб
- Бузова стала мамой! В соцсети опубликовали фото с ее новым родственником
- 27 нояб
- Согласится? Складчиковой предложили 40 миллионов рублей за бой с Бузовой
- 25 нояб
- «Сосись с другом!» — Майами объяснил поцелуй с Бузовой
- 22 нояб
- Все по-честному: звезды на красной дорожке Реальной премии Music Box
Читайте также
85%
-0.52 109.01
-1.47
Нашли ошибку?