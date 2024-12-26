Сергей Собянин: семь знаковых объектов благоустроили в СЗАО в этом году

В рамках работ по благоустройству на северо-западе столицы в 2024 году обновили детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом в разных районах. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

В Южном Тушине продолжили приводить в порядок набережные вдоль Сходненского канала. В 2023 году здесь благоустроили территорию между Западным и Восточным мостами. В 2024-м преобразились еще два участка набережной, появилось больше возможностей для отдыха на территории от Восточного моста до стадиона «Тушино».

Большой комплекс работ выполнили на левом берегу Сходненского канала от Западного моста до канала имени Москвы в Покровском-Стрешневе. У воды создали места для отдыха, неспешных прогулок и занятий спортом. На набережной и прилегающей территории заменили покрытие дорожек, установили новые опоры освещения. Вдоль зоны для променада высадили деревья и кустарники, привели в порядок газон.

В районе Щукино благоустроили жилой микрорайон, расположенный возле станции метро «Щукинская». Работы прошли на территории между улицами Маршала Новикова, Маршала Василевского, Академика Бочвара и Академика Александрова. В сквере Юность обустроили яркие зоны для детских игр с необычными игровыми комплексами, украшенными фигурами животных, птиц, насекомых и растений.

Продолжили благоустраивать и район Митино. В 2024 году привели в порядок бульварную зону между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова и территорию, ограниченную 1-м Пенягинским проездом, Волоцким переулком и улицей Генерала Белобородова в 8-м микрорайоне.

В Строгине в этом году преобразился каток с искусственным льдом под открытым небом на улице Твардовского, вблизи дома 16 корпуса 3. Здесь обновили хоккейную коробку, охладительное оборудование и трибуны для зрителей. Вокруг катка заменили покрытие дорожек. Летом он будет использоваться как площадка для командных игр.

В 2024 году продолжили благоустройство и в районе Куркино — работы провели в 11-м микрорайоне. Здесь изменилась бульварная зона вдоль Новокуркинского шоссе до Машкинского шоссе, а также территория у дома 51.