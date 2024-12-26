«Лучшее Рождество!» — Бритни Спирс впервые за два года встретилась с детьми

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Певица Бритни Спирс впервые за два года встретилась с детьми

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pa; Instagram*/britneyspears; 5-tv.ru

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У звезды очень непростые отношения с сыновьями.

Певица Бритни Спирс впервые за два года увидела своих сыновей. Об этом рассказала сама артистка на своей странице в социальных сетях.

Отношения звезды с сыновьями можно назвать сложными. Примерно два года Бритни и вовсе не виделась с детьми. Все это время они были на Гавайях, куда переехали жить с отцом, бывшим мужем певицы Кевином Федерлайном.

Еще в ноябре стало известно, что младший сын Бритни, 18-летний Джейден, вернулся в Калифорнию. Он стал чаще видеться с мамой. А в прошедшее католическое Рождество у звезды, по ее словам, случился настоящий праздник. Она смогла провести этот день в компании Джейдена и старшего ребенка — Престона. Бритни опубликовала видео с младшим сыном и поздравила всех причастных с праздником.

«Лучшее Рождество в моей жизни! Два года не видела своих мальчиков. Слезы радости и буквально в шоке каждый день! Я сумасшедшая, такая влюбленная и благословенная! У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!» — подписала пост знаменитость.

В отношениях с Федерлайном Спирс состояла несколько лет — с 2004 по 2007 год. В браке у пары родились двое детей. Но их были вынуждены разлучить с мамой. Из-за проблем с психическим здоровьем долгое время Бритни сама была под опекой отца. В 2021 году артистке удалось выйти из-под контроля родителя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Бритни Спирс сбежала в Мексику.

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