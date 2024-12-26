Песков призвал не выдвигать гипотез о крушении самолета в Актау до конца следствия

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Песков: выстраивать какие-то гипотезы о причинах крушения самолета неверно

Фото, видео: МЧС Казахстана/ТАСС; 5-tv.ru

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Сейчас ведется расследование авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане.

Власти РФ призывают не строить гипотезы о случившейся трагедии в Казахстане. Необходимо дождаться окончания следствия, которое установит причины авиакатастрофы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля отметил, что на данный момент идет расследование. Необходимо дождаться его окончания, чтобы можно было что-то предполагать.

«Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями и до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что во время неформального саммита лидеров СНГ президент России Владимир Путин выразил глубокое соболезнование тем, кто потерял своих близких в этой авиакатастрофе, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, разбился утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту из Баку в Грозный.

В авиакатастрофе в Актау выжили 32 пассажира. По последним данным, погибли 38 человек. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян. В четверг, 26 декабря, в аэропорт Жуковский прибыл спецборт МЧС с выжившими при авиакатастрофе в Актау.

В авиакомпании Azal отметили, что крушение, предварительно, произошло в результате столкновения со стаей птиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский бортпроводник Рамин Агаев погиб при авиакатастрофе в Актау.

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