«По закрытым каналам»: Франция пыталась договориться с Россией в обход Украины

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине в обход Киева

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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При этом Париж нарушил главное «западное правило».

Франция неоднократно пыталась наладить диалог с Россией по конфликту на Украине по закрытым каналам и без участия Киева. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом Париж как бы нарушил западное правило — «ни слова об Украине без Украины».

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: „Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу“. Кстати, без всякой Украины», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Однако одновременно с этим президент Франции Эммануэль Макрон выступает инициатором отправки войск НАТО в Незалежную, заявляя, что они могут там присутствовать в качестве миротворцев. Кроме того, Париж занимается обучением боевиков ВСУ. Лавров отметил, что такие разночтения не позволяют России всерьез относиться к предложениям Франции о диалоге.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем был телефонный разговор Вучича и Лаврова.

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