Рассол не спасет: почему народные средства от похмелья только усугубят состояние

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова разрушила мифы о популярных способах избавиться от плохого самочувствия после употребления алкоголя.

Избавляться от похмелья народными средствами может быть не только бесполезно, но и опасно. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Желая поскорее избавиться от гнетущего состояния утром после праздников, многие люди идут на самые разные меры в надежде «излечиться». Так, например, многие уверены, что от похмелья помогает контрастный душ. Однако врач спешит разрушить этот миф. Такая процедура после употребления спиртного может привести к резкому скачку давления, а это вдвойне опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также не стоит лечить похмелье крепким кофе. Кофеин усиливает обезвоживание организма, вызванное алкоголем, так что похмелье может лишь усилиться. Не поможет и любимый многими огуречный рассол — он хоть и восполняет потерю солей в организме, но при этом разрушительно действует на и без того ослабленный желудок.

Самым же опасным народным методом специалист назвала «опохмел» — употребление небольшого количества спиртных напитков на утро после веселого застолья. По словам врача, этот способ чрезвычайно увеличивает нагрузку на печень и другие органы, лишь усугубляя ситуацию. Также эксперт предостерегла от приема при похмелье обезболивающих препаратов, так как они пагубно влияют на дезинтоксикационную функцию печени.

«Что же делать, если утро после праздника не задалось? Врачи советуют простые, но действенные методы: обильное питье (лучше всего минеральная вода без газа), легкая еда и отдых», — отметила Екатерина.

Так что при похмелье стоит обойтись без чудодейственных таблеток или экстремальных процедур.

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