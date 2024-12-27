Во всем должна быть мера: прогноз Таро на неделю с 30 декабря по 5 января

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 30 декабря по 5 января.

Основная энергия недели (Карта Таро — Тройка Свечей)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе нам будет весело и радостно. Мы будем не одни, а в компании с людьми, с которыми интересно и хочется проводить время.

Тройка Свечей — карта объединения и интересного времяпрепровождения. Праздничные дни к этому располагают.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Четверка Пентаклей — это когда нам ничего не нужно чужого, но и свое мы не отдадим. Из-за прошлых трат и активной подготовки к празднованию Нового года мы изрядно потратились.

Сейчас важно соблюдать баланс и сохранить стабильное финансовое положение. В этот период не предполагаются какие-либо дополнительные траты, но и не стоит ожидать поступления денежных средств. Четверка Пентаклей — карта очень ровная и стабильная. Мы будем чувствовать себя вполне комфортно.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Солнце)

Фото: 5-tv.ru

Карта очень яркая. Зажигайте сами и в компании, но лучше, когда роль эмоционального лидера вы берете на себя. Карта говорит о необходимости удовлетворения собственных потребностей, не забывайте о себе.

Если вы сейчас планируете вступить в отношения, то в дальнейшем в них все будет гладко. Если вы в ссоре со значимым для вас человеком, то представится шанс помириться.

Если вы одиноки и хочется с кем-то познакомиться, то есть вероятность встретить большую любовь в праздничные дни.

Совет на неделю (Карта Таро — Дьявол)

Фото: 5-tv.ru

У нас будет очень много искушений и соблазнов, которые так и норовят захватить в свои сети. Но, если мы предупреждены, значит, вооружены. Мы можем противостоять всем этим искушениям и справиться с внутренними демонами.

Стоит соблюдать чувство меры абсолютно во всем — в еде, напитках, чувствах, эмоциях. Стоит оставить панику, шантаж, давление и манипуляции, которыми мы привыкли пользоваться.

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