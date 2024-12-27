Праздник везде: НАСА показало галактическую «рождественскую елку»

Скопление NGC 2264 находится на расстоянии около 2,5 тысяч световых лет от Земли.

В преддверии Нового года НАСА опубликовало снимок самой большой елки, которую человеку даже сложно представить. Она получила название «Вселенская Ель» и на самом деле является рассеянным звездным скоплением в созвездии Единорога.

Действительно, форма напоминает дерево. Хотя оно такого размера, что наша планета на нем даже в качестве новогоднего шарика была бы плохо заметна.

Ее сформировало рассеянное звездное скопление в созвездии Единорога. Изображение сделано на основе снимков телескопа «Chandra» и астрофотографа из Аризоны.