Россия вошла в десятку стран мира по качеству образования

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Кроме того, доля отстающих школьников сократилась на 10%.

Минпросвещения оценило ситуацию в российском образовании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В 2024 году Россия вошла в десятку стран по качеству образования, а также в пятерку лидеров по результатам международных олимпиад. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Российские школьники выиграли на этих соревнованиях 31 золотую медаль, девять серебряных и две бронзовые.

Ведомство подчеркнуло, что улучшились показатели ЕГЭ. По сравнению с 2015 годом средний показатель результатов вырос с 59,9 до 66 баллов. При этом доля отстающих учащихся сократилась с 25% до 15%.

Помимо этого, с 2019 года в России начали работу 1482 новые школы, среди них девять — коррекционные, было открыто 1685 детских садов. А с 2024 года свои двери открыли 114 школ и девять детских садов.

К слову, в декабре генеральная прокуратура РФ выявила значительные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора в организации образовательного процесса. Была проведена масштабная проверка, в ходе которой стало известно о серьезных нарушениях. В том числе, неэффективное использование денежных средств, которые были на это выделены.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о разработке Стратегии развития образования.

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