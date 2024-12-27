В Верховную раду внесли очередной русофобский законопроект.

Киев хочет полностью исключить русский из перечня языков, подлежащих поддержке и защите. Подобный законопроект внесли в Верховную раду.

При этом под запрет также мог попасть белорусский язык, однако его по какой-то причине пока решили не трогать.

В 2003 году Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков. Согласно ее положениям, Киев обязан защищать русский, а также еще 12 языков.

Кампания по насильственной украинизации уже много лет является основой всей политики Киева. Языковые гонения продолжаются даже несмотря на то, что почти 40% населения страны использует русский в обычной речи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы. Рост желающих покинуть страну зафиксирован на всех погранучастках. Самый большой пассажиропоток — на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Польшей.