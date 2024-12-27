Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Строящиеся набережная и мост, расположенные на западе Москвы, получили новые наименования. Постановление по этим вопросам подписал столичный мэр Сергей Собянин. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В память о втором советском космонавте, первом человеке в мире, совершившем длительный (более суток) космический полет, и втором человеке в мире, совершившем орбитальный космический полет, Герое Советского Союза Германе Степановиче Титове (1935–2000) строящейся набережной в районе Филевский Парк присвоили наименование «Набережная Германа Титова». Она расположена между Новофилевским и Береговым проездами.

В память о выдающемся ученом, конструкторе и организаторе работ по созданию отечественной ракетно-космической техники, об основоположнике практической космонавтики Сергее Павловиче Королеве (1907–1966) строящемуся в районах Филевский Парк и Хорошево-Мневники мосту присвоили наименование «Мост Академика Королева». Сооружение соединит Береговой проезд и Шелепихинскую набережную.

Новые набережная и мост расположены недалеко от комплекса зданий будущего национального космического центра. Его строительство планируется завершить в 2025 году.