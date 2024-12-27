Песков в новогодних открытках журналистам заверил, что победа близка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пресс-секретарь президента РФ поздравил представителей СМИ с наступающим праздником.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов кремлевского пула с наступающим Новым годом и заверил в скорой победе России. Текст поздравления передает ТАСС.
«Мы скоро победим! Будьте здоровы, счастливы и успешны. С наступающим Новым годом! Ваш Песков», — говорится в открытке, которую Песков подписал от руки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в России.
В 2024 году мероприятие состоялось 29 февраля. Тогда площадкой для него стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции. Послание Путина ФС стало рекордным по продолжительности. Речь президента длилась около двух часов и шести минут.
Путин указал на вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Также во время обращения были затронуты внешнеполитические темы, конфликт на Украине и помощь участникам спецоперации.
85%
-0.38 103.30
-0.64
Нашли ошибку?