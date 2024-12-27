«Мы скоро победим!» — Песков отправил журналистам новогодние открытки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Песков в новогодних открытках журналистам заверил, что победа близка

«Мы скоро победим!» — Песков направил журналистам новогодние открытки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Пресс-секретарь президента РФ поздравил представителей СМИ с наступающим праздником.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов кремлевского пула с наступающим Новым годом и заверил в скорой победе России. Текст поздравления передает ТАСС.

«Мы скоро победим! Будьте здоровы, счастливы и успешны. С наступающим Новым годом! Ваш Песков», — говорится в открытке, которую Песков подписал от руки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в России.

В 2024 году мероприятие состоялось 29 февраля. Тогда площадкой для него стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции. Послание Путина ФС стало рекордным по продолжительности. Речь президента длилась около двух часов и шести минут.

Путин указал на вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Также во время обращения были затронуты внешнеполитические темы, конфликт на Украине и помощь участникам спецоперации.

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