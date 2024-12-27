Американца осудили за сбор данных для системы генетического скрининга россиян

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 34 0

По делу о шпионаже мужчину арестовали в августе 2023 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Московский городской суд приговорил гражданина США Евгения Спектора к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Евгений, он же Джин Спектор — бывший председатель совета директоров группы «Медполимерпром». В августе 2023 года его арестовали по делу о шпионаже.

«Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну», — отмечается в официальном сообщении ЦОС ФСБ.

Цель преступления — последующее создание США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. В ходе следствия были получены доказательства, на основании которых американца приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Спектру назначили штраф в размере более 14 миллионов рублей.

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело, связное его с именем. Новый приговор по делу о шпионаже Джин получил по совокупности с прошлым. В 2020 году он был задержан за взятки в особо крупном размере. Тогда его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины.

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