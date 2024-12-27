Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в ряд городов РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 25 0

Авиасообщение с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом, Астраханью, Казанью и Новосибирском не прерывается.

Azerbaijan Airlines объявила о приостановке рейсов из Баку в ряд городов РФ

Фото: Лысцева Марина/ТАСС

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Азербайджанская авиакомпания AZAL объявила, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу. Сообщение об этом было передано от компании «Агентству Азери-Пресс» (АПА).

В AZAL отметили, что решение было принято в связи с соображениями безопасности. Пассажирам с уже приобретенными билетами предоставят возможность оформить их возврат или обменять.

Стоит отметить, что в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Астрахань и Новосибирск полеты будут осуществляться.

Несколькими часами ранее самолет авиакомпании AZAL вылетел из Баку и должен был приземлиться в Минеральных водах, однако из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой ему пришлось вернуться в аэропорт вылета. Ограничения были введены в ряде воздушных гаваней России сегодня утром.

Утром 25 декабря самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, направился в Актау из-за нештатной ситуации и разбился недалеко от аэродрома. Всего на борту было 67 пассажиров, из них 16 — граждане РФ. Всего удалось выжить 32 людям.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнял, что среди погибших — семь россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших в авиакатастрофе под Актау по 2,3 млн рублей.

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