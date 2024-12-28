Назван полезный напиток для людей старше 60 лет

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 46 0

Диетолог Соломатина: кефир помогает пожилым людям в профилактике остеопороза

Диетолог посоветовала людям старше 60 лет один полезный напиток

Фото: 5-tv.ru

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Достаточно пить один-два стакана в день для хорошего самочувствия.

Кефир помогает людям старше 60 лет в профилактике остеопороза. Об этом в беседе с «Москва24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Кефир легко усваивается — при условии, что у человека нет непереносимости лактозы. Специалист отметила, что в кисломолочном напитке есть кальций и витамин D, поэтому он может помочь пожилым людям в профилактике переломов и остеопороза. К тому же, разрушение различных тканей будет замедляться.

«Кефир поддерживает микробиом, добавляет в кишечник полезные бактерии. От его здоровья во многом зависит иммунитет и состояние нервной системы», — подчеркнула диетолог.

Также Соломатина добавила, что в таком возрасте достаточно употреблять один-два стакана кефира в день. Совсем не обязательно употреблять его в чистом виде — можно приготовить окрошку, холодные супы или смузи с ягодами.

Диетолог также подчеркнула разницу между «молодым» и «старым» кефиром: первый — совсем свежий, до трех дней с момента производства — оказывает послабляющее действие, старый, наоборот, крепит.

Ранее 5-tv.ru назвал продукты, которые ошибочно считают правильным питанием. Выяснилось, что газировка «без сахара» — это своего рода зависимость, от которой нужно избавляться.

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