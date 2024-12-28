Предупредит опасную болезнь: какое новогоднее блюдо защитит от рака простаты

Рак предстательной железы — одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. Поэтому не стоит расслабляться даже в праздники.

Салат с помидорами поможет предупредить одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин — рак предстательной железы. Об этом в интервью изданию NEWS.ru рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.

Она пояснила, что в этих овощах содержится много ликопинов — антиоксидантов, полезных для сильного пола. Ликопин незаменим для пищеварительной системы.

Кроме того, на новогодний стол стоит поставить и блюда из огурцов.

«В огурцах много калия, что с лихвой компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент», — объяснила специалист.

Также не стоит забывать и о сыре — выбор огромен. Этот продукт метаболизм и содержит полезные бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. А это, в свою очередь, способствует выводу токсинов из организма.

Калошина также назвала гранат полезным гостем стола. В его семечках содержатся дубильные вещества, которые способствуют профилактике отравлений.

«Орехи и семечки дают незаменимые жирные кислоты, которые помогут иммунитету не заболеть ОРВИ в праздники», — сказала врач.

В заключение эндокринолог отметила — для женского здоровья очень полезен авокадо, который поможет… разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожи.

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