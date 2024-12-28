Полномочия Сечина на посту главы «Роснефти» продлили на пять лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Игорь Сечин возглавляет компанию более десяти лет — с 2012 года.

Полномочия Сечина на посту главы «Роснефти» продлили на пять лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Совет директоров компании «Роснефть» продлил на пять лет полномочия Игоря Сечина на посту главного исполнительного директора. Соответствующее решение начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе компании.

К слову,"Роснефть» — крупнейшая нефтяная компания в России. В прошлом году добыла 193,6 миллиона тонн нефти и 92,7 миллиарда кубических метров газа, а выручка составила более девяти триллионов рублей.

Сечин возглавил компанию более десяти лет назад — в 2012 году. Поначалу его контракт действовал три года — до 2015 года. За год до окончания полномочий акционеры «Роснефти» решили увеличить срок контракта — до пяти лет.

С 2015 года с Сечиным заключали контракт дважды. А в 2016-м акционеры решили переименовать должность президента, председателя правления «Роснефти» в главного исполнительного директора. До этого Сечин с 2004 до 2011 года возглавлял совет директоров «Роснефти».

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Полномочия Сечина на посту главы «Роснефти» продлили на пять лет

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