В Израиле палестинец зарезал 83-летнюю россиянку у дома престарелых

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 147 0

Reuters: в Израиле выходец из Палестины зарезал 83-летнюю россиянку

В Израиле выходец из Палестины зарезал 83-летнюю россиянку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мужчина напал на пенсионерку, когда та рано утром ожидала на улице такси для поездки к врачу.

В городе Герцлияв Израиле палестинец зарезал 83-летюю россиянку, которая проживала в доме престарелых — на входе мужчина и набросился на женщину с ножом. Об этом сообщает Reuters.

В момент нападения женщина стояла у входа в учреждение и ожидала такси, чтобы отправиться на прием к врачу. А после того, как получила удар, рухнула на тротуар. Остановить нападавшего удалось охраннику — правда, ему пришлось ранить мужчину.

Прибывшие правоохранители и медики увидели окровавленную женщину на земле. Она была без сознания. Пострадавшей оказали первую помощь на месте происшествия, а после доставили в больницу. Там пенсионерка и скончалась.

Преступника удалось вскоре задержать. Им оказался 28-летний Ибрагим Шалхоб. В настоящее время он назхздится по арестом.

Выяснилось, что в прошлом подозреваемый был информатором служб безопасности из северной части Западного берега.

Позже правоохранители охарактеризовали убийство женщины как террористический акт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни малолетних преступников в колониях.

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В Израиле палестинец зарезал 83-летнюю россиянку у дома престарелых

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