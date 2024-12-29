Староверы из России были возведены в дворянское звание Папой Римским

Приобретенный титул унаследуют дети и внуки супругов.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов и его супруга, оперная певица Светлана Касьян, были удостоены дворянского титула. Об этом сообщают РИА Новости. Звание паре присвоил Папа Римский Франциск в рамках так называемого Юбилейного года, который в Римско-католической церкви провозглашается раз в 25 лет, начиная с 1300 года.

«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание» — подтвердил Севастьянов журналистам.

Стало известно, что титул, полученный супружеской парой, будет передаваться по наследству. Дети и внуки Леонида Севастьянова также станут дворянами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Папа Римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра. Считается, что врата, открытые Папой Римским, способны даровать отпущение грехов всем, кто пройдет через них. Также, в Вифлееме состоялась традиционная Рождественская месса. Обычно она длится несколько часов подряд.