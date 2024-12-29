«Народный фронт» передал более 100 автомобилей в зону СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Мантуров передал более 100 автомобилей для нужд СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Каждая из машин оснащена системами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов.

Общероссийское общественное движение «Народный фронт» совместно с Минпромторгом России передал более 100 автомобилей для военнослужащих спецоперации. Во время церемонии в Ростовской области присутствовали руководитель исполкома общероссийского общественного движения Михаил Кузнецов, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Машины будут использоваться для перемещения военнослужащих, подвоза боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых, а также для оперативной ротации штурмовых групп.

Как отметил Михаил Кузнецов, тем самым на фронт передали тепло и заботу переживающих за солдат россиян, которые верят в победу России.

«Наши бойцы оберегают нас каждый день — и в выходные, и в праздники, защищая мирных жителей, освобождая города и деревни, выполняя цели и задачи, поставленные президентом. Мы передаем тепло и заботу россиян, всей страны, которая верит и поддерживает наших ребят», — сказал Кузнецов.

Всего для нужд СВО было приобретено свыше пяти тысяч машин. Из них более двух тысяч уже отправили подразделениям пяти военных округов, добровольческому корпусу, ВДВ и ВМФ. Каждый из автомобилей оснащен системами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов.

«Оставшийся объем будет готов к поставке до конца января будущего года», — пояснил Денис Мантуров.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Народный фронт» исполнил мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний».

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