«Народный фронт» передал более 100 автомобилей в зону СВО

Мантуров передал более 100 автомобилей для нужд СВО
Фото, видео: 5-tv.ru
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Каждая из машин оснащена системами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов.
Общероссийское общественное движение «Народный фронт» совместно с Минпромторгом России передал более 100 автомобилей для военнослужащих спецоперации. Во время церемонии в Ростовской области присутствовали руководитель исполкома общероссийского общественного движения Михаил Кузнецов, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый вице-премьер Денис Мантуров.
Машины будут использоваться для перемещения военнослужащих, подвоза боеприпасов и продуктов, эвакуации раненых, а также для оперативной ротации штурмовых групп.
Как отметил Михаил Кузнецов, тем самым на фронт передали тепло и заботу переживающих за солдат россиян, которые верят в победу России.
«Наши бойцы оберегают нас каждый день — и в выходные, и в праздники, защищая мирных жителей, освобождая города и деревни, выполняя цели и задачи, поставленные президентом. Мы передаем тепло и заботу россиян, всей страны, которая верит и поддерживает наших ребят», — сказал Кузнецов.
Всего для нужд СВО было приобретено свыше пяти тысяч машин. Из них более двух тысяч уже отправили подразделениям пяти военных округов, добровольческому корпусу, ВДВ и ВМФ. Каждый из автомобилей оснащен системами радиоэлектронной борьбы и детекторами дронов.
«Оставшийся объем будет готов к поставке до конца января будущего года», — пояснил Денис Мантуров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Народный фронт» исполнил мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний».
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