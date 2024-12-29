Одиночки умирают без денег: ученые отметили неожиданный плюс наличия отношений

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Журнал PS: у одиноких людей на старости лет начинаются проблемы с финансами

Одиночки умирают без денег: ученые заметили неожиданный плюс отношений

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

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В исследовании приняли участие более 77 тысяч человек старше 50 лет из 27 разных стран.

Международная группа психологов выяснила, что люди, которые всю жизнь прожили в одиночестве, на старости лет чаще страдают от проблем с финансами и болезней, чем те, кто состоит в отношениях. Соответствующее исследование опубликовал журнал Psychological Science (APS). В исследовании приняли участие более 77 тысяч человек старше 50 лет из 27 разных стран. 

«Люди, которые на протяжении жизни оставались одинокими, нуждаются в особой заботе, особенно в пожилом возрасте. Мы должны разработать программы, которые помогут им найти поддержку», — уточняется в исследовании.

Также ученые отмечают, что одинокие люди менее экстравертны, сознательны, эмпатичны и редко пробуют что-то новое. При этом, уровень одиночества и минусы от него присущи людям всех полов и национальностей, вне зависимости от места проживания.

Ученые пришли к единогласному мнению, что для одиноких людей необходимо создавать специальные программы, с помощью которых они смогут объединяться в коллективы и находить себе друзей.

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