В 2024-м российская экономика показала ощутимый рост, а перспективы на 2025-й выглядят многообещающе.

Курорт «Игора». Заповедные места карельского перешейка. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами СНГ подводит итоги года. Подробности рассказывает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

«По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на 4,7% — это выше общемировых», — заявил Владимир Путин.

То же самое происходит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), объединяет пять стран. Есть еще наблюдатели и страны, с которыми идут переговоры. Не зря именно ЕАЭС называют самым успешным экономическим проектом на постсоветском пространстве.

Евразийский экономический союз за десять лет нарастил мускулы. И дело не только в показателях по росту ВВП и товарообороту. Движение товаров, услуг и человеческого капитала стало реальностью, а Россия — локомотив ЕАЭС.

На подходе запуск зоны свободной торговли с Ираном. Это означает новые рынки, новые перспективы в дружественных странах. Выход в регион Персидского залива.

«Российские товаропроизводители получают лучшие условия для доступа на рынок Ирана, который имеет 85 миллионов человек», — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Рынки глобального юга — Азии, Африки, Южной Америки — открывают новые перспективы.

«С Монголией на подписании, с Объединенными Арабскими Эмиратами финализация есть. Исследовательские группы сейчас с Индии активизировались», — говорит министр экономического развития России Максим Решетников.

Так и формируется новый миропорядок, под знаменем которого и прошел весь этот год.

Октябрь. Казань. Саммит БРИКС. Триумф России и глобального юга. Сейчас это понятие уже не географическое. А концептуальное. Мировоззренческое.

«Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран G7 — эта доля была 30% по итогам 2023 года, в 2024 году составит чуть повыше», — сказал Владимир Путин.

Еще принципиальная разница между нами и ними. В БРИКС стремятся десятки стран. Вот на этой неделе Таиланд становится страной партнером объединения. Потому что у нас не приемлют санкции, дискриминацию и колонизаторские повадки.

«Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах — и доллара, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом, с рынка самые необходимые товары. Они потребляют больше, вы потребляете больше, чем производите и зарабатываете. Разве это справедливо? Мы полагаем, что нет, и хотим изменить эту ситуацию. Этим и занимаемся в БРИКС», — отметил Владимир Путин.

Россию в западной геополитической традиции именуют Хартлендом. Сердцем Евразии. Сейчас мировая торговля — переориентируется с Запада на Восток. И наша страна становится естественным логистическим и транспортным хабом — то есть еще и кровеносной системой всего макрорегиона.

«Основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки», — отметил Владимир Путин.

Наши козыри: восточный полигон — это железнодорожная сеть БАМ и Транссиб. Сейчас идет модернизация — мосты, тоннели. Стоит задача сделать БАМ полностью двухпутным, плюс морские перевозки. Особая надежда на Дальний Восток.

Вся жизнь Дальнего Востока связана с морем. Морем удобнее отправлять и получать грузы, плюс — рыболовецкий флот. Судостроению здесь уделяют повышенное внимание.

Северный морской путь уже стал альтернативой Суэцкому каналу, сократил путь из Европы в Азию на две недели.

«Россия располагает уникальным ледокольным флотом. У нас 34 дизельных ледокола разного класса, уровня, и семь действующих атомных ледоколов», — говорит Владимир Путин.

Среди мегапроектов — маршрут Север — Юг, который дает выход к Индийскому океану. Высокоскоростные магистрали — они позволят сделать российские регионы ближе друг к другу. А в итоге — в выигрыше вся страна.

«Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на четвертое место в мире. Это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться», — отметил Владимир Путин.

В конце концов, цель мегастроек, транспортных инноваций одна — благополучие россиян.

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Мы продлили до 2030 года действие семейной ипотеки», — говорит Владимир Путин.

«Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже семи процентов, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза», — сказал Владимир Путин.

ВВП растет быстрее, чем в США и Еврозоне. Как и промышленность. Безработица — на рекордно низком уровне. Это доказательство: наша модель экономики как минимум ничуть не хуже, чем западная. А по многим параметрам — превосходит.

«Наступает, в некотором смысле, момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба», — рассказал Владимир Путин.

И от нас сейчас требуется одно: быть вместе. Несмотря ни на какие угрозы извне.

«Служба внешней разведки в начале недели сообщила о том, что Молдавия может стать новой горячей точкой на карте. МИД накануне сказал, что будет попытка расшатать ситуацию в Белоруссии, естественно, с помощью Запада. Что нужно сделать, чтобы прекратились эти попытки поджигать наши границы?» — спросил обозреватель «Известий» Николай Иванов.

«Быть сильными. С Новым годом», — ответил президент России Владимир Путин.