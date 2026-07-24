Лекарства из растений и навоза: как появилась фармацевтика

Дарья Орлова
Дарья Орлова 9 0

История медицины полна неожиданных и странных открытий.

Как появилась фармацевтика чем лечились в древности

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: древние египтяне лечили желудок гиппопотамьим навозом

Древние египтяне лечили желудок гиппопотамьим навозом, а римляне сжигали тела ласок и втирали пепел в кожу при подагре. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Археологи находили следы целебных растений еще в неолитической деревне Скара-Брей на Оркнейских островах — одном из древнейших поселений Британии. Однако самые ранние письменные свидетельства относятся к Месопотамии: глиняные таблички VII века до нашей эры содержат около пяти тысяч медицинских рецептов. Египетский папирус Эберса, по словам Флауэра, «может претендовать на звание первой самостоятельной книги по лечению болезней с помощью лекарственных растений».

Долгое время животные экскременты считались чуть ли не панацеей. В 1618 году лондонская фармакопея перечисляла 11 видов лечебного помета. Лишь в XVIII веке начали появляться ростки научного подхода. Врач Уильям Уизеринг выделил активный компонент наперстянки для лечения сердечной недостаточности, а Джеймс Линд провел одно из первых клинических испытаний, доказав, что лимоны предотвращают цингу.

Сегодня фармакология — это не только академическая дисциплина, но и гигантская индустрия. Ежегодно в Великобритании выписывают более миллиарда рецептов, в США — в шесть раз больше. При этом, как отмечает Флауэр, 95% потенциальных лекарств проваливаются на испытаниях, чаще всего еще до этапа тестирования на людях.

Клинические исследования стали более справедливыми. Если раньше стандартом был белый мужчина, то теперь производители учитывают гендерные и этнические особенности. Некоторые группы, например ашкеназские евреи или темнокожие африканского происхождения, более подвержены определенным болезням или осложнениям от лечения, поэтому лекарства должны адаптироваться под конкретного пациента.

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