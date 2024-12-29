Россиян предупредили об опасных украинских петардах со взрывчаткой

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 277 0

Спецслужбы Украины пытаются незаконным путем поставить их в нашу страну.

Спецслужбы Украины поставляют в РФ петарды со взрывоопасным веществом

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

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Спецслужбы Украины поставляют в Россию петарды, имеющие взрывоопасное и детонирующее вещества мгновенного действия. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Это петарды типа «Корсар-1000», «Корсар-10 000». При зажигании они мгновенно взрываются. Петарды могут продаваться на рынках и точках стихийной торговли. Кроме того, их реализация может происходить через магазины по подложным документам. Россиян призвали не покупать и не использовать пиротехнические средства в период праздников.

Прежде об этом же предупредила соотечественников и председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова.

До этого в Госдуму внесли поправки об ограничении продаж петард через Интернет. Авторы документа отметили, что сейчас купить пиротехнику онлайн может любой желающий, в том числе дети. Нередко это приводят к тяжелым травмам. Если поправки будут приняты, то фейерверки и петарды можно будет приобрести только в специализированных магазинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве женщина подожгла пиротехнику в торговом центре. По предварительным данным, задержанная действовала по указанию неизвестных. Кроме того, она и вовсе перевела им 120 тысяч рублей.

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