Четыре человека погибли в столкновении двух легковушек под Ставрополем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Отечественный ВАЗ выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Nissan.

Фото, видео: @ РИА Новости/ Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Четыре человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей под Ставрополем, сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что авария произошла около 17 часов на 11-м километре автодороги «Северный обход». По предварительным данным, управлявший автомобилем ВАЗ-2107 62-летний мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Nissan.

В результате ДТП на месте погибли оба водителя, а также две пожилые женщины, находившиеся в салоне отечественного авто. Пассажирка второго автомобиля с травмами доставлена в больницу Ставрополя.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняющие обстоятельства аварии. Уже известно, что выехавший на «встречку» водитель к ответственности за нарушения правил дорожного движения до этого не привлекался.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшном ДТП на трассе Москва-Волгоград. Там столкнулись три фуры и легковушка, в результате чего кабину одного из грузовиков сорвало с креплений, а передняя часть легкового автомобиля оказалась полностью раздавлена.

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