Демонстрация за мир и сотрудничество с Россией прошла в Амстердаме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Участники акции требуют отмены антироссийских санкций и диалога с Москвой.

Демонстрация за мир и сотрудничество с Россией прошла в Амстердаме

Фото: Чугин Виталий/ТАСС

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Демонстрация с участием сотен человек, требовавших, в том числе, установления мира и сотрудничества с Россией, прошла на центральной площади Дам в Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим, что мир и свобода находятся под огромным давлением, потому что небольшая группа элиты отбирает их у нас. Они лгут нам, запугивают нас и хотят войны с Россией. Они говорят, что Россия опасна, что Россия хочет напасть на нас, но мы знаем, что они делают это только ради своих интересов», — цитирует агентство участника протестной акции, депутата партии «Форум за демократию» Гидеона ван Мейерена.

Сам парламентарий и его соратники не считают Россию врагом и хотят донести свою позицию до сограждан. Мейерен уверен, что Запад должен сосредоточиться на мирных переговорах и отмене антироссийских санкций, и это станет лучшим вариантом для всех.

Также депутат отметил, что в Нидерландах «все больше и больше людей понимают, что война не в интересах народа». При этом в парламенте страны его партия — единственная, которая выступает за мир с Россией. Остальные требуют увеличения поставок Украине боеприпасов и оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал что Швейцария присоединилась к очередному пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии.

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