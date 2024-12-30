Не теряйте бдительность: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом

Жертву заставляют думать, что она участвует в специальной операции.

Телефонные мошенники активизировались в преддверии Нового года с целью дестабилизировать ситуацию в России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

«В преддверии наступления новогодних каникул отмечена повышенная активность со стороны мошенников по расшатыванию кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри нашего государства», — говорится в сообщении.

Аферисты сначала заставляют жертву пойти в банк для получения кредита, а затем передать им деньги. При попытке человека вернуть свои средства, по указанию злоумышленников он совершает преступление. Жертву заставляют думать, что она участвует в специальной операции, с помощью которой можно вернуть деньги и разоблачить мошенников. В результате потерпевший становится обвиняемым в особо тяжком преступлении против общественной безопасности.

Прежде сообщалось, что волна поджогов прокатилась по России. В роли злоумышленников чаще всего выступают пенсионеры. Они бросают зажигательные смеси в полицейские машины или запускают фейерверки в торговых центрах или отделениях банков. Действуют по указке телефонных мошенников с Украины, которые сначала крадут у пожилых людей деньги, а потом толкают их на преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ использует психологические методики для вербовки исполнителей терактов в РФ. Сотрудники ФСБ пресекли десятки попыток врага устроить диверсию.