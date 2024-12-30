В Польше хотят запретить боевикам ВСУ въезд в страну после окончания СВО

Местный депутат считает, что участвовавшие в боевых действиях украинцы могут представлять опасность для республики.
Фото: Zuma\TASS
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В Польше призвали запретить въезд в страну боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания конфликта с РФ. С таким предложением выступил местный депутат Витольд Туманович.
«Мы должны следить за тем, чтобы после перемирия войска из Украины не приезжали в Польшу», — передает его слова Do Rzeczy.
Туманович объяснил свою идею тем, что участвовавшие в боевых действиях украинцы могут стать угрозой для Польши.
«Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые перестают быть на фронте. К сожалению, они склонны организовывать организованную преступность, поэтому мы не можем допустить, чтобы они приезжали в Польшу», — аргументировал польский депутат.
Он также добавил, что властям страны следует внимательно следить за тем, чтобы ни один польский военный не участвовал в боевых действиях на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в общей сложности с начала СВО на Украину прибыло около 15 тысяч наемников из 110 стран мира. Больше всего — из Польши, Грузии, США, Великобритании, Румынии и Колумбии. Как указала исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Юлия Жданова, около шести с половиной тысяч из них уже ликвидированы.
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