«Приехали истреблять мирное население»: среди наемников на Украине много русофобов

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Дипломат Жданова: многие украинские наемники — истинные русофобы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Почти половина «солдат удачи» уже ликвидирована российскими военными.

На Украину прибыло около 15 тысяч наемников из 110 стран мира. Больше всего — из Польши, Грузии, США, Великобритании, Румынии и Колумбии. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Юлия Жданова.

Дипломат добавила, что по данным нашего Минобороны, около шести с половиной тысяч «солдат удачи» уже ликвидированы.

«Хорошо известно, что „солдаты удачи“, которые орудуют в зоне СВО, это люди, которые творят самое настоящее бесчинство. Многие из них приезжают не только из-за желания денежной наживы. Известно, что получают они порядка трех-семи тысяч долларов ежемесячно. Многие из них — истинные русофобы. Они пребывают с тем, чтобы буквально-таки истреблять мирное население нашей страны. И мы смогли в этом убедиться на примере Курской области», — заявила и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат добавила, что Украина при поддержке НАТО активно использует противопехотные мины, от которых страдает в том числе мирное население. Только в Донецкой республике 160 человек получили различные увечья от так называемых «лепестков». А теперь на смену им пришли «колокольчики» — это мины третьего, самого высокого уровня опасности.

При этом позиция западных стран по поводу их использования крайне цинична. С одной стороны, они сами их поставляют, с другой — проводят большие международные конференции, посвященные разминированию на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал об изобретении уникальной платформы, которая поможет российским бойцам на передовой.

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