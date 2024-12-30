Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Наши бойцы уже установили флаг России в поселке.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

В распространенном ведомством ролике можно увидеть, как военнослужащие группировки войск «Центр» водрузили флаг России в освобожденном поселке.

«Благодаря силе, отваге и героизму каждого бойца батальона „Кедр“ 80-го танкового полка был освобожден пункт Новооленовка Донецкой народной республики. Слава России, победа будет за нами!» — сказал один из военных.

Об освобождении очередного населенного пункта в ДНР стало известно ранее в этот день, 30 декабря. Как сообщили в Минобороны, в ходе боев ВСУ потеряли до 420 боевиков, два танка, включая Leopard немецкого производства, и другую военную технику.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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