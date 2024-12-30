Российские силы освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
ВС РФ продолжают вытеснять украинских националистов с территории Донбасса.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) России освободили село Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новооленовка», — пояснили в ведомстве.
В ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 420 боевиков, два танка, включая Leopard немецкого производства, и другую военную технику.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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