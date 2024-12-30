«Вкусвилл» приостановил продажу пельменей после отравления детей

|
Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Планируется провести более тщательные проверки самой продукции и поставщика. В них Роспотребнадзор нашел нарушения.

«Вкусвилл» приостановил продажу пельменей после отравления детей

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Торговая сеть «Вкусвилл» приостановила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали» после сообщений об отравлении детей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Партию продукта отправили на проверку после жалобы покупателя. Причем в двух независимых лабораториях не выявили нарушений.

«23 декабря мы получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции „Пельмени мясное ассорти, один килограмм“ от даты производства 7 ноября, то в этот же день заблокировали данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется провести более тщательные проверки самой продукции и поставщика. Сейчас пельмени из партии, на которую пожаловались, полностью изъята из продажи. Речь идет также о доставке и розничных магазинах. Приостановлены и новые поставки продукции от этого поставщика.

Прежде в Сети распространились сообщения о том, что специалисты Роспотребнадзора выявили сальмонеллу в пельменях «Мясное ассорти» после отравления двоих детей. Как выяснилось, в конце ноября жительница Москвы купила продукцию. После ее употребления у малолетних детей женщины поднялась температура и началась рвота. Врач диагностировал у ребятишек отравление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшие осенью от отравления дети под Красноярском дышали более 10 часов токсичным средством. Вещества могли попасть в организм пострадавших несколькими путями.

 
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
В Польше хотят запретить боевикам ВСУ въезд в страну после окончания СВО
15:40
«Деревянный Змей диктует правила»: в какой одежде встречать Новый 2025 год
15:20
Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь
15:04
«Вкусвилл» приостановил продажу пельменей после отравления детей
14:46
«Будет еще хуже»: в Молдавии заявили, что остановка транзита газа через Украину разозлит Европу
14:44
Байден объявил о выделении около $2,5 миллиарда Украине

Сейчас читают

Ситуацию можно контролировать: какие заболевания полости рта относятся к наследственным
«Отведайте изобилие»: астролог рассказала, как накрыть новогодний стол
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год