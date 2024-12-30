Картошка и мед с молоком: развенчаны популярные советские мифы о простуде

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 24 0

Врач Лашкова: горячий пар от картошки приводит к отеку дыхательных путей

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Необычные способы лечения от бабушек и дедушек передаются в большом количестве по наследству. Многие активно стараются лечить такими способами своих чад, но так ли эффективны и безопасны такие методы?

Советских способов лечения в домашних условиях существует бесчисленное множество, однако многие из них являются не только неэффективными но и опасными. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат медицинских наук Юлия Лашкова.

Насморк и кашель можно вылечить, если дышать над горячей картошкой

Горячий пар способен спровоцировать спазм бронхов, а также приводит к отеку дыхательных путей. Такой способ лечения приносит больше вреда, чем пользы. Более того, неправильно соблюденные временные рамки могут привести к ожогу лица и дальнейшему повышению температуры тела.

Вылечить горло поможет мед с молоком

Такой коктейль «здоровье» способен дать кратковременный обезболивающий эффект, когда все содержимое смешивается со слюной и становятся вязкими. Соответственно, из плюсов — полезное теплое питье, однако молоко и мед оказываются бесполезными в борьбе с вирусами, следовательно, никакого положительно эффекта для выздоровления не оказывают.

При температуре обязательно нужно кутаться в теплый плед и надевать шерстяные носки

Дополнительное утепление при повышенной температуре наоборот нужно избегать, так как жар может усилиться. Такой способ может быть полезен только при ознобе.

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