Будьте бдительны: врач рассказала кому ни в коем случае нельзя есть ананасы

Они могут усугубить хронические болезни.

Ананасы могут быть крайне вредны для людей с гастритом и язвой желудка. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам специалиста, в наибольшей группе риска при поедании ананаса находятся люди с гастритом, язвой желудка, рефлюксной болезнью, а также страдающие от повышенной кислотности желудочного сока. Дело в том, что ананас содержит в себе органические кислоты, которые неблагоприятно влияют на нежную слизистую внутренних органов.

Более того, как рассказала эксперт, ананасы также противопоказаны беременным женщинам, так как из-за содержащегося в нем протеолитического фермента бромелайна матка может непроизвольно сокращаться, что не пойдет на пользу будущему ребенку.

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