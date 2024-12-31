Звезда «Папиных дочек» Ева Смирнова не определилась с профессией: «Сейчас мне 12 лет»

Юная знаменитость рассматривает разные сферы деятельности, в том числе и связанные с кино.

Юную актрису Еву Смирнову привлекает профессия юриста. В этом звезда новых «Папиных дочек» призналась в интервью изданию Газета.ру.

По словам 12-летней артистки, она еще не определилась с тем, кем хочет стать, когда вырастет. Ее интересуют сфера кинематографа, но она хотела бы попробовать себя не только как исполнительница ролей.

«Сейчас мне 12 лет, и я еще не приняла окончательное решение по выбору университета. Но на данный момент я мечтаю стать продюсером и сценаристом, чтобы создавать свои фильмы», — рассказывает Ева.

Но Смирновой интересно не только создание фильмов, но и другие сферы деятельности. Например, она уже сейчас изучает законы и считает, что умение ими пользоваться — это ценный жизненный навык. Этим ее привлекает юриспруденция.

Актриса все еще учится в школе. Но она не посещает учреждение, а получает новые знания заочно. Что позволяет ей совмещать работу в кино с получением полноценного образования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Арзамасова показала редкое фото сыновей от Авербуха.