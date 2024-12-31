«Классный эффект»: Рогов посоветовал надеть ажурные колготки поверх цветных на Новый год

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Стилист Рогов призвал надеть ажурные колготки поверх цветных на Новый год

«Классный эффект»: Александр Рогов посоветовал надеть ажурные колготки поверх цветных на Новый год

Фото: 5-tv.ru

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При этом можно воспользоваться двумя способами для подбора других составляющих праздничного костюма.

На Новый год можно надеть ажурные колготки поверх цветных, чтобы не замерзнуть. Об этом сообщил ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в Telegram-канале.

«Предновогодняя модная заметка. Если в новогоднюю ночь /да и не только/ вы хотите кружиться в ажурных колготках, но замерзнуть не хотелось бы, то наденьте их поверх плотных контрастных колготок! Получится классный оптический эффект!» — написал он.

При этом Рогов предупредил, что эффект будет объемным. Поэтому стоит воспользоваться двумя способами: либо переборщить, либо оставить лишь один яркий элемент в образе. Так, в первом случае можно добавить кружево, трикотаж, мех, бусы, заколки. Во втором — сделать колготки единственным выделяющимся образом.

Прежде стилист Сергей Зверев рассказал, что встречать Новый год нельзя в одежде со змеиным принтом. Если прогадать с костюмом, то есть риск сильно разозлить покровительницу 2025-го. Стоит отдать предпочтение всей палитре зеленого цвета. Также угодить змее помогут синий, красный, черный, оранжевый, золотой и коричневый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выбирать костюм для Нового года нужно тот, в котором все можно. Вариантов нарядов — бесчисленное множество. Но важно соблюдать определенную комбинацию.

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