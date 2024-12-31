«Не предпочитаю мясные продукты»: Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде

Главное правило столичного волшебника — есть нужно в меру.

Для московского Деда Мороза лучший новогодний стол тот, на котором стоят блюда из продуктов растительного происхождения. Об этом он рассказал в интервью РИА Новостям.

Главное правило столичного волшебника, которое, по его мнению, должны соблюдать за столом все, вне зависимости от вкусовых предпочтений, — чувство меры. Сам же Дед Мороз крайне внимательно следит за тем, что ест.

«Новогоднее блюдо у меня самое любимое — полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт», — отметил он.

Он советует поставить на новогодний стол блюда, в которых было бы много белков. А еще Дед Мороз добавил, что ни в коем случае не стоит объедаться сладостями.

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